Hoffmann Green accélère le déploiement de ses ciments 0% clinker en Bretagne avec la signature d’un partenariat avec Le Coq Construction

Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 18 mars 2026 – 8h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Le Coq Construction, spécialiste du gros œuvre en construction et rénovation, renforçant ainsi son ancrage territorial en Bretagne.



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