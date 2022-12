Hoffmann certifie et valorise ses crédits carbone avec son partenaire Inuk

Jérôme CARON, Directeur Administratif et Financier de Hoffmann Green, présente en vidéo les principes et les enjeux des crédits carbone pour la Société



Chaillé-sous-les-Ormeaux, le 06 décembre 2022 – 18h00 CET : Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat avec Inuk afin de certifier et de valoriser ses crédits carbone.



Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : ciments-hoffmann@newcap.eu