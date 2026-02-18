 Aller au contenu principal
Hochtief remporte un contrat pour un campus à Hambourg
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 13:48

Hochtief annonce avoir obtenu un contrat du Département fédéral du bâtiment allemand pour agir en tant que partenaire de projet dans le développement du campus de l'Université Helmut Schmidt des Forces armées allemandes, à Hambourg.

L'ensemble du projet représente un volume d'investissement de l'ordre de 1 MdEUR, dont un montant "dans le milieu de la plage des centaines de millions d'euros" pour le contrat partiel octroyé à Hochtief.

"L'objectif est de créer un lieu scientifique moderne, innovant et neutre sur le plan climatique, qui réunit tous les départements actuellement externalisés de l'université sur un seul campus", précise Hochtief.

Plus précisément, le groupe de BTP allemand sera responsable de la démolition, de la construction de structures prolongées et des travaux de façade dans le cadre du projet "Campus DOK".

Le projet prévoit de nouveaux bâtiments et la rénovation de structures existantes couvrant une superficie de plus de 100 000 m2, ainsi que les infrastructures associées et les installations extérieures, qui seront réalisés sur un site de 205 000 m2.


