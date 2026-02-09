HMC Capital atteint son niveau le plus bas depuis 7 semaines ; l'accord avec KKR réduit le risque sur les bénéfices, mais à un certain coût, selon une société de courtage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Les actions du gestionnaire d'actifs alternatifs diversifiés HMC Capital HMC.AX chutent jusqu'à 5,5 % à 3,705 dollars australiens, leur niveau le plus bas depuis le 19 décembre ** Les fonds gérés par KKR KKR.N investiront jusqu'à 603 millions de dollars australiens (423,73 millions de dollars) en actions privilégiées dans la plate-forme de transition énergétique de HMC

** Morgan Stanley note que l'accord réduit le risque de révision à la baisse du BPA pour l'exercice 26 et allège la pression sur le bilan

** Cependant, MS souligne que l'opération n'est pas structurée de manière classique, dans laquelle HMC percevrait des honoraires de gestion et de développement

** MS souligne que la coentreprise pourrait avoir à rembourser à KKR 900 millions à 1 milliard de dollars australiens à la fin du contrat; KKR conserve une participation de 20 à 35 % même après le remboursement et le rendement de son investissement

** HMC en baisse de 5,1 % depuis le début de l'année

(1 $ = 1,4231 dollar australien)