HIVE Digital progresse en pré-ouverture après avoir augmenté son offre de dette échangeable de 100 millions de dollars

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17 avril - ** Les actions de HIVE Digital Technologies

HIVE.O , société spécialisée dans le calcul de l'intelligence artificielle, sont en hausse de 0,7 % à 2,20 $ dans les transactions de pré-ouverture après une augmentation supérieure à l'objectif ** La société basée à San Antonio, au Texas, a annoncé jeudi à la fin de la journée la fixation du prix de son offre privée de 100 millions de dollars d'obligations seniors échangeables à 0 % sur 5 ans

** Le prix de conversion initial de 2,57 $ représente une prime d'environ 17,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action à 2,19 $ ** Les actions de HIVE ont chuté de 11,5 % jeudi après que la société a annoncé une offre de 75 millions de dollars

** La société utilisera le produit net de l'offre à des fins générales et d'investissement, notamment pour l'achat d'unités de traitement graphique et le développement de centres de données

** Elle peut également utiliser une partie du produit pour financer environ 17,2 millions de dollars pour des opérations d'options d'achat plafonnées; le prix plafond initial est fixé à 4,92 $, soit 125 % au-dessus de la dernière vente

** Jusqu'à jeudi, l'action a baissé de ~15% depuis le début de l'année, après une baisse de ~9% en 2025

** Sur 8 analystes, 7 estiment qu'il s'agit d'un achat, 1 estime qu'il s'agit d'un maintien; PT médian de 6 $, selon les données de LSEG