Hitachi Energy India, GE Vernova en hausse après que J.P.Morgan leur a attribué la note "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 avril - ** Les fabricants d'équipements électriques à haute tension (HT) Hitachi Energy India HITN.NS et GE Vernova

GETD.NS augmentent respectivement de 2% et 4%, tandis que Siemens Energy SIEE.NS baisse de 0,7%

** J.P.Morgan initie sa couverture avec une note "surpondérer" sur HITN et GETD, et "neutre" sur SIEE

** Prévisions de hausse de 12% pour HITN et de 15,4% pour GETD d'ici mars 2027, et de baisse de 3,8% pour SIEE

** Les fabricants d'équipements électriques à haute tension sont dans un " cycle ascendant décennal ", stimulé par le plan d'ajout de capacité solaire et éolienne de 470 GW de l'Inde

** L'adoption du courant continu haute tension (HVDC) et l'augmentation des carnets de commandes sont des points positifs pour le secteur

** Les maisons de courtage indiquent que le cadre de préférence dans le secteur est basé sur la visibilité des revenus, la localisation et la capacité HVDC, la visibilité de l'amélioration des marges

** Depuis le début de l'année, HITN a progressé de 44,6 %, GETD de 24,3 % et SIEE de 5,1 %