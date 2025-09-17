Hipay Group confirme ses objectifs 2025

(AOF) - Hipay Group a dévoilé ses résultats du premier semestre 2025 faisant ressortir un résultat net de 400000 euros après un bénéfice de 5 millions un an plus tôt à la même période. L'Ebitda de la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal s'élève à 3,5 millions d'euros contre 5,5 millions. La marge opérationnelle courante est en recul de 3,7 %, retraitée des éléments isolés au second trimestre 2024. Le chiffre d'affaires atteint 37,4 millions d'euros contre 36,1 millions l'année dernière.

Au 30 juin 2025, la trésorerie est en hausse de 11,5 millions d'euros par rapport au 30 juin 2024 et en baisse de 0,4 M€ par rapport au 31 décembre 2024.

Côté perspectives, le groupe anticipe une accélération séquentielle significative de son activité au second semestre 2025, notamment grâce à la montée en puissance de nouveaux clients, le lancement de nouveaux produits et aux volumes amplifiés sur la fin de l'année.

La société anticipe une croissance de son chiffre d'affaires 2025 comprise entre 6 et 9 %, tout en restant dans sa trajectoire de profitabilité.

