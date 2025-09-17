 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Hipay Group confirme ses objectifs 2025
information fournie par AOF 17/09/2025 à 08:46

(AOF) - Hipay Group a dévoilé ses résultats du premier semestre 2025 faisant ressortir un résultat net de 400000 euros après un bénéfice de 5 millions un an plus tôt à la même période. L'Ebitda de la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal s'élève à 3,5 millions d'euros contre 5,5 millions. La marge opérationnelle courante est en recul de 3,7 %, retraitée des éléments isolés au second trimestre 2024. Le chiffre d'affaires atteint 37,4 millions d'euros contre 36,1 millions l'année dernière.

Au 30 juin 2025, la trésorerie est en hausse de 11,5 millions d'euros par rapport au 30 juin 2024 et en baisse de 0,4 M€ par rapport au 31 décembre 2024.

Côté perspectives, le groupe anticipe une accélération séquentielle significative de son activité au second semestre 2025, notamment grâce à la montée en puissance de nouveaux clients, le lancement de nouveaux produits et aux volumes amplifiés sur la fin de l'année.

La société anticipe une croissance de son chiffre d'affaires 2025 comprise entre 6 et 9 %, tout en restant dans sa trajectoire de profitabilité.

Valeurs associées

HIPAY GROUP
8,7400 EUR Euronext Paris -5,82%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

