HiPay: entouré après un retour aux bénéfices en 2023

(CercleFinance.com) - HiPay bondit de 17% après la publication d'un bénéfice net de 2,2 millions d'euros au titre de l'année passée, à comparer à une perte de 7,8 millions en 2022, son plan d'économies lui ayant permis de dégager une profitabilité d'exploitation notable.



La société de services de paiement a ainsi réalisé une marge opérationnelle courante de 7,4% pour un chiffre d'affaires en croissance de 11% à 65,5 millions d'euros, croissance similaire à celle de ses volumes de paiements qui ont atteint 8,39 milliards d'euros.



Avec une structure d'exploitation positive et une structure financière solidifiée, HiPay renouvelle ses ambitions. Son budget 2024 comprend notamment un maintien à minima du niveau de profitabilité d'exploitation au niveau de 2023.





Valeurs associées HIPAY GROUP Euronext Paris +15.14%