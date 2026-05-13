HiPay en recul dans le sillage de son CA trimestriel
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 10:33
Sur le trimestre, le taux de chiffre d'affaires sur les volumes de paiements traités ressort à 0,74%, reculant de 0,04 point par rapport à la moyenne annuelle 2025 (0,78%), du fait principalement de l'évolution du mix clients.
Selon la société, les volumes de paiements traités pour ses clients progressent nettement grâce à la croissance soutenue de l'iGaming régulé et maintenue du Retail France, qui compensent le recul du Digital.
La croissance des volumes de paiements traités sur l'ensemble de l'année 2026 est anticipée autour de 10% et la dynamique de croissance du chiffre d'affaires est attendue en forte accélération au 2e semestre.
Les investissements dans l'innovation et les nouveaux services pour les commerçants resteront significatifs en 2026 et visent à atteindre une croissance "durable et significative à moyen terme", HiPay confirmant attendre un niveau d'EBITDA de 10% à 11% du CA.
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