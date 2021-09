HIOLLE INDUSTRIES : Croissance et rentabilité pour 2021

Le Groupe HIOLLE Industries est à nouveau sur un axe de croissance forte.



Le chiffre d’affaires du 1er semestre de plus de 46 004 K€ est en augmentation de 33 %, et dépasse de 6.7 % le niveau du 1er semestre 2019. Les résultats sont également en nette progression avec un résultat opérationnel proche des 2 millions d’euros pour une rentabilité nette de 3.4 %.



Cette performance est portée par le dynamisme du secteur « Ferroviaire et Aéronautique », représentant 73 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe.

Avec un EBITDA de 3 726 K€, le secteur ferroviaire et aéronautique dispose d’une capacité d’investissements importante.



Le secteur « Services et Environnement » avec un chiffre d’affaires de 12 491 K€ représente 27 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe. Ce secteur a réussi lors du second trimestre 2021 à combler le retard constaté en début d’année. Cette performance ne permet cependant pas de couvrir l’intégralité des charges d’exploitation. En conséquence, le résultat opérationnel est une perte de 630 K€.



Le résultat opérationnel du Groupe s’élève à 1 951 K€ contre 559 K€ au 30 juin 2020 pour un résultat net de charges financières et d’impôts de 1 572 K€ contre 28 K€.

Au 30 juin 2021, l’endettement financier s’élève à 24 004 K€ pour une trésorerie disponible de 12 330 K€. L’endettement net est donc de 11 674 K€ pour des capitaux propres de 32 379 K€.