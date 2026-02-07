Hims va cesser de proposer la pilule GLP-1 après que la FDA a mis en garde contre une répression

La FDA a déclaré vendredi qu'elle limiterait les ingrédients GLP-1

Les actions de Novo et de Lilly ont chuté après le lancement de la pilule par Hims jeudi

Hims a déclaré que la décision faisait suite à des discussions avec les parties prenantes

La société de télésanté en ligne Hims & Hers HIMS.N a fait marche arrière samedi sur le lancement d'une version composée à 49 $ de la pilule amaigrissante Wegovy de Novo Nordisk, après que la Food and Drug Administration américaine a déclaré qu'elle prendrait des mesures à son encontre.

"Depuis le lancement de la pilule composée de semaglutide sur notre plateforme, nous avons eu des conversations constructives avec les parties prenantes de l'ensemble du secteur. En conséquence, nous avons décidé de ne plus offrir l'accès à ce traitement", a déclaré l'entreprise de télésanté.

La FDA a fait savoir vendredi que qu'elle envisageait de restreindre les ingrédients GLP-1 utilisés dans les médicaments composés que des sociétés telles que Hims et des pharmacies en ligne ont commercialisés, en invoquant des préoccupations relatives à la qualité, à la sécurité et à des violations potentielles de la législation fédérale.

Le ministère de la santé et des services sociaux a déclaré vendredi qu'il renverrait la société au ministère de la justice, mais n'a pas précisé s'il pourrait rapidement mettre un terme à la vente du produit de Hims, la thérapie GLP-1 la moins chère sur le marché américain.

Reuters a rapporté jeudi que Hims commencerait à offrir des copies de la nouvelle pilule Wegovy de Novo Nordisk

NOVOb.CO à un prix de lancement de 49 $ par mois, soit environ 100 $ de moins que le produit de marque.

CHUTE DES ACTIONS DE NOVO ET DE LILLY

La nouvelle a provoqué une chute des actions de Novo et de son rival Eli Lilly LLY.N , dont la pilule devrait être lancée en avril. Les actions ont récupéré une partie de leurs pertes vendredi après que le commissaire de la FDA, le Dr Marty Makary, a tweeté son inquiétude après la clôture du marché jeudi, tandis que les actions de Hims ont chuté.

Les préparations magistrales, dans lesquelles les pharmacies mélangent des ingrédients pour préparer des médicaments spécialisés ou pour copier un médicament mais à des dosages différents, ont prospéré à mesure que les Américains cherchaient à obtenir des médicaments moins chers. Cette pratique est légale en vertu de la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques (Federal Food, Drug and Cosmetic Act) dans certaines circonstances.

Novo a réagi jeudi au lancement de Hims en menaçant d'intenter une action en justice contre l'entreprise, tandis que Lilly, qui a lutté contre les copies composées de son médicament injectable Zepbound, a déclaré que les patients méritaient mieux que des copies dépourvues de preuves cliniques.

Le médicament composé de Hims n'est pas approuvé par la FDA et n'a pas fait l'objet d'essais cliniques pour prouver son efficacité.

Novo et Lilly n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters samedi.

Hims & Hers n'a pas répondu à la question de Reuters de savoir si elle continuerait à vendre des injections composées de semaglutide sur son site web. La société, tout comme Novo et Lilly, dépense des millions pendant le Super Bowl de dimanche pour promouvoir ses offres.

NOVO EN LUTTE POUR SES PARTS DE MARCHÉ

Novo a perdu des parts de marché dans le domaine de la perte de poids au profit de son rival Lilly et d'entreprises de télésanté telles que Hims. Novo et Hims avaient un partenariat pour 2025 permettant à Hims de vendre l'injectable Wegovy, mais les deux sociétés se sont séparées, Novo affirmant que Hims avait commercialisé à tort des contrefaçons de Wegovy. Le directeur général de Hims, Andrew Dudum, a accusé Novo de tenter de contrôler la manière dont les cliniciens de Hims prennent leurs décisions.

Le Dr Marty Makary a déclaré vendredi que l'agence "utilisera tous les outils de conformité et d'application disponibles dans le cadre de ses pouvoirs pour traiter les allégations non fondées et les problèmes de santé publique qui y sont associés".

Le ministère de la santé et des services sociaux,qui supervise la FDA, n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.