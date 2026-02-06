 Aller au contenu principal
Hims recule après que la FDA américaine a mis en garde contre les "médicaments copiés illégalement"
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 11:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 février - ** Les actions de la société américaine de télésanté Hims and Hers Health HIMS.N chutent de 7,11 % à 21,81 $ en pré-Bourse ** Marty Makary, commissaire de la FDA, a déclaré jeudi que le régulateur prendrait des mesures contre les entreprises qui commercialisent en masse des "médicaments copiés illégalement" en prétendant qu'ils sont similaires à des produits approuvés par la FDA ** HIMS a commencé à proposer une version composée à 49 $, plus abordable de la nouvelle pilule amaigrissante Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO

** En 2025, les actions de HIMS ont gagné 34,28%

Valeurs associées

HIMS&HERS HLTH RG-A
23,600 USD NYSE -3,08%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
