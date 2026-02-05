Hims propose la pilule amaigrissante GLP-1 la moins chère aux États-Unis, ce qui choque Novo et Lilly

Hims et Hers Health proposeront les médicaments à un prix inférieur de 100 dollars à celui des médicaments de marque

Les actions de Novo Nordisk tombent à leur plus bas niveau depuis 2021

Novo Nordisk envisage une action en justice

La société de télésanté en ligne Hims and Hers Health HIMS.N a commencé jeudi à offrir une version composée beaucoup moins chère de 49 $ de la nouvelle pilule amaigrissante Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , une décision qui élargit les ventes à de nombreux Américains, mais qui pourrait nuire aux plans de Novo et d'Eli Lilly LLY.N pour le marché de consommation .

La nouvelle a provoqué une réaction rapide à Wall Street: les investisseurs ont vendu les actions de Novo et de Lilly, et le fabricant danois de médicaments a promis de contester juridiquement la décision de Hims.

Les actions de Novo ont chuté de 8,6 %, tandis que Lilly a perdu LLY.N 6 %.

Hims a déclaré que le prix de lancement de 49 $ pour un mois passera à 99 $ par mois pour ceux qui achètent un plan de cinq mois et paient d'avance. Le prix mensuel est plus élevé pour un abonnement de trois mois. Novo prévoit de facturer 199 dollars pour son produit oral Wegovy, sans abonnement.

Cette annonce intervient alors que Novo a averti mercredi que la pression sur les prix était sans précédent pour ses médicaments amaigrissants et qu'elle a revu à la baisse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Jeudi, les actions de Novo ont atteint leur niveau le plus bas depuis juillet 2021.

La porte-parole de Novo, Ambre James-Brown, a déclaré que seul le fabricant danois pouvait vendre la pilule Wegovy avec sa technologie unique qui permet l'absorption du médicament.

"L'action de Hims & Hers est une préparation de masse illégale qui pose un risque important pour la sécurité des patients. Novo Nordisk prendra des mesures juridiques et réglementaires pour protéger les patients, notre propriété intellectuelle et l'intégrité du cadre d'approbation des médicaments de référence aux États-Unis", a-t-elle déclaré.

La Food and Drug Administration américaine avait autorisé Hims à vendre des versions des médicaments injectables GLP-1 de Novo, alors que les médicaments de marque étaient en pénurie. Depuis lors, elle a fabriqué des copies "personnalisées" des médicaments de marque à des doses ou des régimes différents de ceux disponibles auprès de Novo et d'autres sociétés pharmaceutiques.

"Depuis des mois, le statu quo veut qu'un préparateur puisse créer une version copiée d'un médicament de marque, à condition d'y apporter quelques modifications mineures qui, selon eux, profitent à des groupes de patients spécifiques", a déclaré Michael Nedelcovych, analyste chez TD Cowen.

HIMS PLAIDE EN FAVEUR D'UN PLUS GRAND CHOIX

Hims a déclaré que le traitement peut être adapté aux patients qui souhaitent atténuer les effets secondaires ou qui préfèrent une pilule à l'option injectable. Le sémaglutide est le principal ingrédient de la nouvelle pilule Wegovy, ainsi que des produits injectables Wegovy et Ozempic.

"Nous sommes ravis de trouver des moyens de continuer à proposer des traitements de marque sur la plateforme dans toutes les spécialités. Plus de choix sur la plateforme est la meilleure chose pour les clients partout dans le monde", a déclaré Andrew Dudum, directeur général de Hims, dans un communiqué.

En adaptant son offre aux patients présentant des effets secondaires ou une aversion pour les aiguilles, Gaston Kroub, avocat spécialisé dans les brevets à New York, a déclaré que Hims positionnait le produit oral comme une autre option personnalisée, élargissant ainsi le champ de la personnalisation dans le cadre de la FDA.

"HIMS a montré sa volonté de s'approcher le plus possible de la ligne de démarcation", a-t-il déclaré. "C'est une stratégie qui consiste à dire: "D'accord, si nous passons la tête par-dessus les barbelés, est-ce que quelqu'un va tenter sa chance?"

Novo a lancé le médicament au début du mois de janvier et a constaté une forte demande aux États-Unis, où il est disponible sur son site Internet de paiement direct au consommateur.

Le directeur financier de Novo, Karsten Munk Knudsen, a déclaré à Reuters lors d'une interview mercredi que le fabricant de médicaments était toujours frustré par la poursuite de la "commercialisation de masse d'un produit non approuvé par la FDA" et qu'il incombait au régulateur américain et aux politiciens de s'attaquer à ce problème. "Il est très difficile de prédire si et quand le vent tournera", a déclaré M. Knudsen, en faisant référence au marché des préparations magistrales.

HISTOIRE DE NOVO AVEC HIMS

Outre la pression sur les prix aux États-Unis , Novo se prépare à la concurrence d'Eli Lilly sur le front de la perte de poids par voie orale, car le fabricant de médicaments basé à Indianapolis prévoit de lancer sa propre pilule au cours du deuxième trimestre.

Novo et Hims avaient conclu un partenariat en 2025 permettant à la société de télésanté d'offrir le Wegovy injectable, mais les deux sociétés se sont séparées, Novo affirmant que Hims avait commercialisé à tort des versions de son médicament.

Dudum a accusé Novo de tenter de contrôler la manière dont les cliniciens de Hims prennent leurs décisions.

Les préparations magistrales, dans lesquelles les pharmacies mélangent des ingrédients pour fabriquer des médicaments spécialisés ou pour copier un médicament mais à des dosages différents, sont autorisées aux États-Unis lorsqu'elles sont personnalisées pour un patient. Cette pratique est en plein essor, même si des copies de la version de marque sont désormais facilement disponibles.

En septembre, la FDA a adressé un avertissement à Hims concernant la commercialisation de semaglutide composé, déclarant que des allégations telles que "même ingrédient actif qu'Ozempic et Wegovy" sont trompeuses, car les médicaments composés ne sont pas approuvés par la FDA.

En 2025, Hims a doublé la taille de ses installations à New Albany, dans l'Ohio. La société a déclaré jeudi que cette expansion lui permettait de fournir des traitements à un prix inférieur.