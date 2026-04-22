Hims & Hers se lance dans le traitement de la ménopause en raison de l'augmentation de la demande de patchs d'œstrogènes

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La société de télésanté Hims & Hers HIMS.N a déclaré mercredi qu'elle offrait désormais des options de traitement pour la périménopause et la ménopause via sa plateforme, alors que la demande croissante d'hormonothérapie aux États-Unis limite les approvisionnements en patchs d'œstrogènes.

La société a déclaré que l'offre, disponible immédiatement pour les utilisateurs éligibles via sa plateforme Hers, comprend des kits de patchs d'œstrogènes à partir de 134 dollars par mois. Les plans de traitement peuvent également inclure de la progestérone lorsque cela est cliniquement approprié.

Ce lancement intervient alors que la demande de patchs œstrogéniques a explosé au cours de l'année écoulée, entraînant des contraintes d'approvisionnement à l'échelle nationale. Des sources industrielles ont déclaré à Reuters que les pénuries pourraient durer jusqu'à trois ans à la suite de changements dans les directives sanitaires américaines sur le traitement hormonal substitutif.

Hims & Hers a déclaré avoir obtenu des stocks suffisants pour permettre aux patientes éligibles de commencer ou de poursuivre leur traitement sans interruption.

Les patchs d'œstrogènes sont une forme de traitement hormonal substitutif qui délivre l'hormone à travers la peau dans la circulation sanguine.

Les patientes sont prises en charge par des professionnels de santé agréés et ont accès 24 heures sur 24 à une équipe de soins formée au traitement de la périménopause et de la ménopause, a indiqué la société.

Hims & Hers a déclaré que les patients peuvent ajuster les plans de traitement au fil du temps en consultation avec les cliniciens. Elles ont également accès, via l'application Hers, à des outils éducatifs et à des contenus liés au bien-être, à la nutrition et au sommeil.

Plus d'un million de femmes sont ménopausées chaque année aux États-Unis.

L'utilisation des patchs d'œstrogènes a fortement augmenté après que la Food and Drug Administration (FDA) a supprimé l'année dernière un avertissement de sécurité de longue date et a encouragé publiquement le traitement hormonal substitutif pour certaines patientes.

La FDA n'a pas désigné les patchs d'œstrogènes comme étant en pénurie, mais les pharmacies du pays ont fait état d'une offre irrégulière face à une demande croissante.