Hims & Hers s'effondre alors que sa réorientation vers un médicament de marque pour la perte de poids pèse sur ses résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires de l'analyste aux paragraphes 10 et 11) par Christy Santhosh

Les actions de Hims & Hers Health HIMS.N ont chuté de 16 % mardi avant l'ouverture de la bourse, après que la réorientation de cette entreprise de télésanté vers les médicaments de marque pour la perte de poids a fait grimper les coûts et entraîné une perte inattendue au premier trimestre.

La société n'a pas atteint les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du premier trimestre, la transition des versions composées et moins chères des médicaments GLP-1 vers des versions de marque ayant pesé sur les ventes et contribué à une hausse des coûts de restructuration. Hims & Hers prévoit de renouer avec les bénéfices en 2027.

Hims & Hers s'appuyait auparavant sur des versions composées de médicaments GLP-1, qui sont généralement moins chères que les traitements de marque tels que le Wegovy de Novo Nordisk ( NOVOb.CO ) et le Zepbound d'Eli Lilly ( LLY.N ).

La Food and Drug Administration américaine a toutefois pris des mesures pour restreindre la préparation de versions génériques des médicaments GLP-1. Elle a renvoyé l'entreprise devant le ministère de la Justice pour des violations potentielles, ce qui a fait chuter son action de plus de 10 % en début d'année.

La société a déclaré lundi soir que son pivot stratégique vers les médicaments de marque à base de GLP-1 pour la perte de poids avait pesé sur ses marges et ses ventes nationales.

Le passage à des délais de livraison plus courts a également entraîné une modification du calendrier de comptabilisation des revenus pour certains produits amaigrissants, ce qui a affecté son chiffre d'affaires aux États-Unis, a ajouté la société de télésanté.

La société a annoncé une perte de 40 cents par action pour le trimestre clos le 31 mars. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 4 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Cette perte est due à des dépréciations enregistrées par Hims sur les ingrédients utilisés pour la préparation du semaglutide, le principe actif du Wegovy de Novo, ainsi qu’à des frais juridiques et de fusion ponctuels, a déclaré le directeur financier Yemi Okupe.

« Les transitions prennent du temps et entraînent des changements, ce qui se traduit en temps réel sur (et) alors que HIMS se lance dans une opportunité à marge plus faible où elle est bien positionnée pour enregistrer une croissance progressive », a déclaré Michael Cherny, analyste chez Leerink Partners.

M. Cherny a ajouté que la société de courtage considérait les objectifs de bénéfices de Hims & Hers comme « plus ambitieux à ce stade ».