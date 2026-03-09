Hims & Hers règle son litige avec Novo Nordisk sur les médicaments anti-obésité, le titre s'envole
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 17:32
En vertu de cet accord, Hims & Hers proposera d'ici la fin du mois à ses utilisateurs de se voir prescrire de l'Ozempic (sémaglutide) en injections à des doses de 0,5 mg, 1 mg et 2 mg, mais aussi du Wegovy, en comprimés et en injections. Les doses iront de 1,7 mg à 2,4 mg pour les injections, et de 1,5 mg, 4 mg, 9 mg et 25 mg pour la prise orale.
La société californienne indique qu'elle espère pouvoir continuer à collaborer avec Novo Nordisk à l'avenir afin de lancer d'autres produits et d'élargir encore sa gamme de traitements innovants.
Il s'agit, de l'aveu du groupe de San Francisco, d'un véritable "tournant stratégique", sachant que son offre était jusqu'ici basée sur des versions "composées" (préparées par des pharmaciens) du GLP-1 sémaglutide - l'ingrédient actif des médicaments anti-obésité de Novo- qui n'étaient pas approuvées par la FDA, l'agence sanitaire américaine.
Cette situation avait poussé Novo Nordisk à engager une procédure judiciaire à l'encontre de Hims & Hers le mois dernier, estimant que l'entreprise commercialisait des copies non autorisées de ses médicaments.
Un accord de poids pour la plateforme californienne
Les termes de l'accord sont restés confidentiels, mais les flux de revenus ne seront probablement pas aussi significatifs que ceux que laissait entrevoir l'offre lancée le mois dernier. A l'époque, Hims & Hers avait bouleversé le marché en lançant le traitement GLP-1 le moins cher des États-Unis, proposé à 49 dollars le premier mois, puis à 99 dollars mensuels via un système d'abonnement.
Les investisseurs semblaient néanmoins se féliciter de ce règlement d'un point de vue économique. Non seulement il permet d'éviter un long conflit, mais il assure surtout à la société une source de revenus réguliers.
À la Bourse de New York, l'action Hims & Hers bondissait de presque 42 % lundi en milieu de matinée, tandis qu'à Copenhague, le titre Novo Nordisk avançait de 2,8 % au même moment.
La valeur affiche encore une baisse de l'ordre de 31 % depuis le début de l'année, en raison des incertitudes qui entouraient la légalité de son offre de médicaments GLP-1.
Les analystes se montrent cependant optimistes pour Hims & Hers, grâce à la perspective d'une dynamique favorable dans le secteur de la perte de poids, mais aussi grâce à son offre en matière de santé sexuelle (dysfonction érectile, contraceptifs, tests et traitements pour les IST).
Les professionnels soulignent également les progrès réalisés dans l'accélération de l'expansion internationale ainsi que le démarrage prometteur de nouvelles catégories comme les suppléments à base de testostérone, les thérapies hormonales et les analyses médicales.
