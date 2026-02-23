Hims & Hers prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les prévisions dans les paragraphes 5-7)

La société de télésanté en ligne Hims & Hers Health HIMS.N a prévu des revenus pour 2026 supérieurs aux estimations lundi, pariant sur une augmentation des ventes pour ses offres de soins de santé personnalisés qui comprennent ses médicaments composés pour la perte de poids

Cependant, les actions de la société ont baissé de 2,5 % dans les échanges après le marché après avoir prévu des revenus inférieurs aux estimations pour le premier trimestre.

L'action a chuté de 52 % depuis le début de l'année après que son projet de lancer une version composée à 49 $ de la pilule amaigrissante Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO a échoué en raison de la réaction rapide des autorités américaines.

Au début du mois, Hims a déclaré qu'elle prévoyait d'offrir des copies composées de la nouvelle pilule Wegovy de Novo à un prix de lancement de 49 dollars par mois.

La société a ensuite fait marche arrière après que la Food and Drug Administration américaine a déclaré qu'elle prendrait des mesures contre les fabricants qui mélangent des ingrédients pour produire des copies de médicaments GLP-1, les renvoyant au ministère de la Justice pour des violations potentielles de la loi fédérale.

Il prévoit des revenus de 600 à 625 millions de dollars pour le premier trimestre, manquant les estimations de 653,11 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Hims s'attend également à ce que les revenus de 2026 soient compris entre 2,7 et 2,9 milliards de dollars, contre des estimations de 2,74 milliards de dollars.

La société a déclaré que ses perspectives lui donnaient "la flexibilité nécessaire pour se pencher sur les investissements futurs" et qu'elles lui permettraient de rester sur la bonne voie pour atteindre son objectif de 2030, à savoir un chiffre d'affaires de plus de 6,5 milliards de dollars.

Hims et ses rivaux ont lancé des programmes qui offrent des versions "personnalisées" du semaglutide, l'ingrédient actif du médicament amaigrissant Wegovy de Novo Nordisk, à des doses qui ne sont pas accessibles par le biais des fabricants de marque, à la suite de l'interdiction par le gouvernement de la production de masse de copies.

Le nombre d'abonnés de la société est passé à 2,5 millions, soit une augmentation de 13 % par rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 617,8 millions de dollars, soit une augmentation de 28 % par rapport à l'année précédente, mais il est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 619,22 millions de dollars.