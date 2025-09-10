Hims & Hers lance des plans de traitement personnalisés pour les baisses de testostérone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hims & Hers Health HIMS.N a déclaré mercredi qu'elle lançait une nouvelle catégorie dans le domaine de la santé masculine, offrant un accès à des plans de traitement personnalisés pour les baisses de testostérone.