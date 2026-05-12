Hims & Hers Health s'effondre après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au premier trimestre et en raison de la compression des marges sur le GLP-1

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai -

** L'action de la société de télésanté Hims & Hers Health

HIMS.N a chuté de 16,09 % à 24,45 $ avant l'ouverture du marché

** La société n'a pas atteint ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre et a enregistré une perte inattendue, son entrée sur le marché des médicaments de marque à base de GLP-1 pour la perte de poids ayant comprimé ses marges et pesé sur ses ventes aux États-Unis

** J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $; maintient une position « surpondérée » sur le titre

** La société de courtage estime que le passage des GLP-1 composés aux GLP-1 de marque Novo allait créer des perturbations dans les résultats financiers à court terme

** Il ajoute que cela renforce les craintes selon lesquelles le passage aux produits de marque pourrait peser sur le profil de marge de la société

** La société a annoncé une perte de 40 cents par action au premier trimestre, alors que les analystes tablaient sur un bénéfice de 4 cents par action

** La note moyenne des 17 analystes couvrant le titre est « conserver » et l'objectif de cours médian est de 25 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 10,25 % depuis le début de l'année