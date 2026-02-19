 Aller au contenu principal
Hims & Hers Health acquiert l'entreprise australienne Eucalyptus pour un montant pouvant atteindre 1,15 milliard de dollars ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 13:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 février - ** Les actions de la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N en hausse de 7,3 % à 16,99 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare qu'elle va acquérir la société australienne de santé numérique Eucalyptus pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,15 milliard de dollars

** L'opération permet à HIMS de s'implanter en Australie et au Japon et de renforcer sa présence au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada

** La société prévoit de conclure l'opération au milieu de l'année civile 2026 et a déclaré qu'environ 240 millions de dollars seraient payables en espèces à la clôture de l'opération

** Trois analystes sur 16 considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 11 la considèrent comme "conservée", deux comme "vendue" ou inférieure; PT médian à $29 - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action HIMS a baissé de 51,2%, après une hausse de 34,2% en 2025

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

HIMS&HERS HLTH RG-A
15,850 USD NYSE 0,00%
