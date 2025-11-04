 Aller au contenu principal
Hims & Hers en hausse après un chiffre d'affaires supérieur à celui du troisième trimestre
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 14:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions de la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N augmentent de 2,2 % à 45,39 $ avant le marché

** La société a annoncé lundi en fin de journée un chiffre d'affaires de 600 millions de dollars pour le 3ème trimestre , dépassant l'estimation moyenne des analystes de 580,2 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La base d'abonnés de HIMS a augmenté à 2,47 millions au troisième trimestre, soit une hausse de 21% par rapport à l'année précédente

** La société a déclaré un bénéfice ajusté de 6 cents par action pour le troisième trimestre, inférieur à l'estimation de 10 cents

** A la dernière clôture, l'action HIMS était en hausse de 83,6 % depuis le début de l'année

HIMS&HERS HLTH RG-A
44,380 USD NYSE -2,42%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

