Hims & Hers en hausse après un chiffre d'affaires supérieur à celui du troisième trimestre

4 novembre - ** Les actions de la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N augmentent de 2,2 % à 45,39 $ avant le marché

** La société a annoncé lundi en fin de journée un chiffre d'affaires de 600 millions de dollars pour le 3ème trimestre , dépassant l'estimation moyenne des analystes de 580,2 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La base d'abonnés de HIMS a augmenté à 2,47 millions au troisième trimestre, soit une hausse de 21% par rapport à l'année précédente

** La société a déclaré un bénéfice ajusté de 6 cents par action pour le troisième trimestre, inférieur à l'estimation de 10 cents

** A la dernière clôture, l'action HIMS était en hausse de 83,6 % depuis le début de l'année