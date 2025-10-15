Hims & Hers en hausse après que la société a ajouté le traitement de la ménopause à sa plateforme de santé féminine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de la société de télésanté Hims and Hers Health HIMS.N augmentent de 3,2 % à 55,75 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce qu'elle a lancé une nouvelle spécialité dans le domaine de la santé des femmes, offrant un accès à des plans de traitement abordables conçus spécifiquement pour les femmes en périménopause et en ménopause

** La nouvelle offre permettra aux femmes de consulter des fournisseurs agréés et d'accéder à des traitements sur ordonnance adaptés à leurs antécédents médicaux et à leurs préférences

** Les traitements peuvent inclure de l'estradiol et de la progestérone sous forme de pilule, de patch ou de crème - HIMS

** Hims & Hers compte actuellement plus d'un demi-million d'abonnés et est en passe de dépasser le milliard de dollars de recettes annuelles d'ici à 2026

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a plus que doublé depuis le début de l'année