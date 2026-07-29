Hims & Hers en baisse après l'annonce d'une plainte déposée par la FTC américaine contre l'entreprise pour avoir transmis des informations médicales sur ses utilisateurs à Meta et Snap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** L'action de la société de télésanté Hims & Hers ( HIMS.N ) a chuté de 13,8 % pour s'établir à 25,29 dollars lors des échanges de l'après-midi

** La Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis poursuit HIMS, l'accusant d'avoir partagé les données de santé de ses utilisateurs avec des annonceurs en ligne alors qu'elle s'était engagée à respecter leur vie privée, et d'avoir eu recours à des pratiques trompeuses en matière de facturation et de résiliation, rapporte Reuters, citant un porte-parole de la FTC

** Le rapport indique que les données des utilisateurs ont été partagées avec des entreprises telles que Meta Platforms

META.O et Snap SNAP.N via des interactions avec le site web de HIMS et par le biais de technologies de suivi

** Hims & Hers commence également à facturer aux utilisateurs des ordonnances avant même qu’ils aient eu l’occasion de consulter un professionnel de santé, précise le porte-parole selon le rapport

** Compte tenu de cette évolution, l'action HIMS a perdu 18 % depuis le début de l'année