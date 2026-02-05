 Aller au contenu principal
Hims & Hers déclenche une guerre des prix avec une pilule GLP-1 à bas coût, Novo et Lilly sous pression
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 21:42

La plateforme de télésanté Hims and Hers Health a bouleversé jeudi le marché des traitements contre l'obésité en lançant la pilule GLP-1 la moins chère des États-Unis. Proposée à 49 dollars pour le premier mois, puis à 99 dollars mensuels via abonnement, cette version composée de la pilule Wegovy de Novo Nordisk est commercialisée à un tarif bien inférieur aux 199 dollars annoncés par le laboratoire danois. La réaction des marchés a été immédiate : les actions de Novo Nordisk et celles d'Eli Lilly de 8%, signalant une intensification de la pression concurrentielle dans un secteur déjà tendu.

Novo Nordisk a vivement dénoncé cette initiative, la qualifiant de fabrication illégale à grande échelle, et menace d'engager des poursuites judiciaires. La start-up Hims, qui exploite une autorisation de vente de versions composées du sémaglutide pendant les pénuries, revendique une offre plus flexible, adaptée à la demande croissante de traitements oraux et personnalisés. Son PDG Andrew Dudum défend une stratégie visant à démocratiser l'accès aux médicaments anti-obésité en élargissant les choix proposés sur sa plateforme.

Cette offensive commerciale intervient à un moment critique pour Novo, qui a déjà revu à la baisse ses prévisions en raison d'une pression tarifaire accrue. De son côté, Eli Lilly s'apprête à lancer sa propre pilule amaigrissante dans les prochains mois. Le cadre réglementaire autour des médicaments composés reste flou : bien que légal dans certains cas, l'usage commercial à grande échelle inquiète les autorités. La confrontation entre Hims et Novo illustre l'exacerbation de la concurrence dans un marché en forte croissance mais désormais contraint par les prix et la régulation.

Valeurs associées

HIMS&HERS HLTH RG-A
23,600 USD NYSE -3,08%
