Hims & Hers chute et s'apprête à connaître sa dixième journée consécutive de pertes
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 19:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

12 février - ** Les actions de la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N chutent de 4 % à 16,01 $ dans les échanges de l'après-midi, en voie d'enregistrer leur dixième journée consécutive de pertes ** La semaine dernière, HIMS a déclaré qu'elle lancerait une version composée à 49 $ de la pilule Wegovy de Novo Nordisk pour la perte de poids, qui a ensuite été retirée après un examen minutieux de la part de l'organisme de réglementation de la santé des États-Unis ** Les actions de Co ont encore chuté après que le fabricant danois de médicaments Novo a poursuivi HIMS pour violation de brevet sur le semaglutide, l'ingrédient actif de Wegovy

** Novo a poursuivi plusieurs préparateurs en justice pour avoir prétendument vendu des "contrefaçons" de Wegovy dangereuses et faussement annoncées, qui violent ses droits de marque, mais le procès contre HIMS est sa première affaire de brevet aux États-Unis contre un préparateur

** Jusqu'à la dernière clôture, HIMS a baissé de 50 % depuis le début de l'année

