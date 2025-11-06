Hims & Hers chute après que Novo et Lilly ont conclu un accord avec Trump sur les prix des médicaments amaigrissants

6 novembre - ** Les actions de la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N chutent de 3 % à 42,42 $

** Le président américain Donald Trump, Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO ont dévoilé un accord visant à réduire les prix des médicaments amaigrissants GLP-1 populaires pour les programmes Medicare et Medicaid du gouvernement, ainsi que pour les payeurs en espèces

** HIMS propose des versions composées de médicaments amaigrissants sur sa plateforme ** Cela limite l'avantage tarifaire de la société pour ses GLP-1 personnalisés et accroît la dépendance de HIMS à l'égard d'un fabricant de GLP-1 de marque pour rester compétitif sur un marché en pleine évolution - courtage Needham

** Actions en hausse de 71% depuis le début de l'année