 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 979,50
-1,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hims & Hers chute après que Novo et Lilly ont conclu un accord avec Trump sur les prix des médicaments amaigrissants
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 19:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

6 novembre - ** Les actions de la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N chutent de 3 % à 42,42 $

** Le président américain Donald Trump, Eli Lilly LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO ont dévoilé un accord visant à réduire les prix des médicaments amaigrissants GLP-1 populaires pour les programmes Medicare et Medicaid du gouvernement, ainsi que pour les payeurs en espèces

** HIMS propose des versions composées de médicaments amaigrissants sur sa plateforme ** Cela limite l'avantage tarifaire de la société pour ses GLP-1 personnalisés et accroît la dépendance de HIMS à l'égard d'un fabricant de GLP-1 de marque pour rester compétitif sur un marché en pleine évolution - courtage Needham

** Actions en hausse de 71% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
920,269 USD NYSE -0,65%
HIMS&HERS HLTH RG-A
42,500 USD NYSE -2,90%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank