Hims & Hers chute après que Novo et Lilly ont conclu un accord avec la Maison Blanche sur les médicaments amaigrissants
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions de la société de télésanté Hims & Hers HIMS.N chutent de 1,1 % à 41,1 $ avant le marché

** Le président américain Donald Trump , Eli Lilly < LLY.N> et Novo Nordisk < NOVOb.CO> ont dévoilé un accord jeudi pour réduire les prix des médicaments amaigrissants GLP-1 populaires pour les programmes Medicare et Medicaid du gouvernement, ainsi que pour les payeurs en espèces

** Les réductions, qui, selon le gouvernement, ramèneraient les prix entre 149 et 350 dollars par mois en moyenne pour les Américains, visent à élargir l'accès à ces médicaments

** Si elles sont approuvées, les doses initiales des pilules amaigrissantes très attendues développées par Lilly et Novo coûteront 149 dollars par mois au gouvernement pour ses assurés Medicare et Medicaid, ainsi qu'aux payeurs via le nouveau site TrumpRx de la Maison Blanche, qui s'adresse directement aux consommateurs, a déclaré la Maison Blanche

** À la dernière clôture, l'action HIMS était en hausse de 71,7 % depuis le début de l'année

