Hims & Hers chute après l'annonce d'une enquête de la FTC sur ses pratiques en matière de publicité et d'annulation

14 août - ** Les actions de la plateforme de télésanté Hims & Hers HIMS.N chutent de 5,1 % à 44,72 $ dans les échanges prolongés ** La Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis examine les plaintes concernant la publicité et les pratiques d'annulation de HIMS, rapporte Bloomberg News, citant des personnes familières avec le sujet

** La société a précédemment déclaré qu'elle coopérait avec une enquête non spécifiée de la FTC après que l'agence ait demandé des informations à la société en octobre 2023

** L'action a progressé de 94,9 % depuis le début de l'année