Hims & Hers chute après des poursuites de la FTC sur la confidentialité et la facturation

Hims & Hers a vu son action reculer de plus de 11% après le dépôt d'une plainte de la Federal Trade Commission. Le régulateur accuse le groupe de télémédecine de pratiques trompeuses concernant la protection des données personnelles, la facturation et la résiliation des abonnements.

La FTC, soutenue par le comté de Los Angeles et l'Etat de l'Utah, reproche à Hims & Hers d'avoir partagé des données de santé sensibles avec des plateformes publicitaires telles que Meta et Snap via des outils de suivi intégrés à son site internet. L'autorité estime également que l'entreprise facturait certains traitements sur ordonnance avant toute consultation avec un professionnel de santé, des patients étant débités dès la validation d'un questionnaire médical. La plainte dénonce en outre des procédures de résiliation d'abonnement jugées inutilement complexes.

Hims & Hers conteste l'ensemble de ces accusations, affirmant que la plainte déforme les faits et le droit malgré les éléments transmis au cours de près de trois années d'enquête. L'entreprise assure qu'elle défendra sa position devant les tribunaux. Cette procédure intervient alors que le groupe s'est imposé comme un acteur majeur de la télémédecine, notamment dans les traitements contre l'obésité, mais fait déjà l'objet d'un examen réglementaire portant sur ses pratiques commerciales.

L'enquête de la FTC avait débuté en octobre 2023 et ses conclusions avaient été communiquées à l'entreprise en avril, ouvrant des discussions en vue d'un règlement amiable. En mai, Hims & Hers avait provisionné 15 millions de dollars pour couvrir une perte probable liée à ce dossier, tout en précisant que son coût final pourrait être plus élevé. Le dépôt de cette plainte marque une nouvelle étape dans le différend opposant le groupe aux autorités américaines.