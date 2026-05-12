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Hims & Hers chute après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 15:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

12 mai - ** L'action de la société de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N s'effondre de 14,6 % à 24,90 $, mettant fin à une série de deux jours de hausse

** Le titre s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage depuis plus de trois mois, si les pertes se confirment

** La société a manqué les estimations de chiffre d'affaires du premier trimestre et a enregistré une perte inattendue, son entrée sur le marché des médicaments de marque à base de GLP-1 pour la perte de poids ayant comprimé ses marges et pesé sur ses ventes aux États-Unis

** La société a enregistré un chiffre d'affaires de 608,1 millions de dollars au premier trimestre, inférieuraux estimations des analystes qui s'élevaient à 616,85 millions de dollars - données compilées par LSEG

** La société a annoncé une perte de 40 cents par action au premier trimestre, alors que les analystes tablaient sur un bénéfice de 4 cents par action

** J.P. Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $; maintient une position « surpondérée » sur le titre

** La société de courtage estime que le passage des GLP-1 composés aux GLP-1 de marque Novo allait créer des perturbations dans les résultats financiers à court terme

** Ajoute que cela renforce les craintes selon lesquelles le passage aux produits de marque pourrait peser sur la marge de la société

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 10,25 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HIMS&HERS HLTH RG-A
29,150 USD NYSE 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/05/2026 à 15:57:41.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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