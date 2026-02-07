 Aller au contenu principal
Hims & Hers cesse d'offrir la pilule de semaglutide composée après les mesures prises par la FDA
information fournie par Reuters 07/02/2026 à 20:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hims & Hers HIMS.N a déclaré dans un communiqué samedi qu'elle cesserait d'offrir l'accès à la pilule de semaglutide composée après que la Food and Drug Administration américaine ait déclaré qu'elle prendrait des mesures contre le fournisseur de services de télésanté pour sa pilule amaigrissante à 49 $.

Valeurs associées

HIMS&HERS HLTH RG-A
23,015 USD NYSE -1,94%
