Hims & Hers cesse d'offrir la pilule de semaglutide composée après les mesures prises par la FDA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hims & Hers HIMS.N a déclaré dans un communiqué samedi qu'elle cesserait d'offrir l'accès à la pilule de semaglutide composée après que la Food and Drug Administration américaine ait déclaré qu'elle prendrait des mesures contre le fournisseur de services de télésanté pour sa pilule amaigrissante à 49 $.