Hims & Hers affirme disposer d'un approvisionnement régulier en patchs d'œstrogènes malgré les pénuries aux États-Unis

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(Refonte du paragraphe 1 et du titre)

La société de télésanté Hims & Hers HIMS.N a déclaré mercredi qu'elle disposait d'un stock régulier de patchs d'œstrogènes et qu'elle les proposait à ses patientes par le biais de sa plateforme, alors que la demande croissante d'hormonothérapie aux Etats-Unis limite les approvisionnements.

La demande de patchs d'œstrogènes a explosé au cours de l'année écoulée, entraînant des contraintes d'approvisionnement à l'échelle nationale. Des sources industrielles ont déclaré à Reuters que les pénuries pourraient durer jusqu'à trois ans à la suite de changements dans les directives sanitaires américaines sur le traitement hormonal substitutif.

Hims & Hers a déclaré qu'elle avait obtenu des stocks suffisants pour permettre aux patients éligibles de commencer ou de poursuivre leur traitement sans interruption.

Grâce à la plateforme, Hims & Hers offre un accès à des traitements génériques pour la périménopause et la ménopause, y compris des kits de patchs d'estradiol à partir de 134 dollars par mois, avec ou sans progestérone selon le plan de traitement de la patiente.

La société a déclaré que les traitements sont actuellement disponibles pour les clients éligibles.

Les patchs d'œstrogène sont une forme de traitement hormonal substitutif qui délivre l'hormone à travers la peau dans la circulation sanguine.

Les patientes sont prises en charge par des professionnels de santé agréés et ont accès 24 heures sur 24 à une équipe de soins formée au traitement de la périménopause et de la ménopause, a indiqué l'entreprise.

Hims & Hers a déclaré que les patients peuvent ajuster les plans de traitement au fil du temps en consultation avec les cliniciens. Elles ont également accès, via l'application Hers, à des outils éducatifs et à des contenus liés au bien-être, à la nutrition et au sommeil.

Plus d'un million de femmes sont ménopausées chaque année aux États-Unis.

L'utilisation des patchs d'œstrogènes a fortement augmenté après que la Food and Drug Administration (FDA) a supprimé l'année dernière un avertissement de sécurité de longue date et a encouragé publiquement la thérapie hormonale de remplacement pour certaines patientes.

La FDA n'a pas désigné les patchs d'œstrogènes comme étant en pénurie, mais les pharmacies du pays ont fait état d'une offre irrégulière face à une demande croissante.