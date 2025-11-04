Hims and Hers dépasse ses estimations de recettes, le fournisseur de services de télésanté attirant de plus en plus d'utilisateurs

Selon le directeur général, l'entreprise se rapproche de son objectif de 6,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour 2030

Les pourparlers avec Novo pour offrir Wegovy par le biais de la plateforme de Hims se poursuivent

Le chiffre d'affaires a dépassé les attentes grâce aux offres de base - analyste

Hims et Hers Health HIMS.N ont dépassé les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre lundi, car la société de télésanté a ajouté des abonnés et élargi ses offres de soins de santé personnalisés.

La société et ses rivaux ont lancé des programmes qui offrent des versions "personnalisées" du semaglutide, l'ingrédient actif du médicament amaigrissant Wegovy de Novo Nordisk, à des doses qui ne sont pas accessibles par les fabricants de marque, à la suite de l'interdiction par le gouvernement de la production de masse de copies.

Hims & Hers a déclaré être en pourparlers actifs avec Novo pour offrir des injections de Wegovy et, une fois approuvé, une version orale par l'intermédiaire de sa plateforme.

En juin, le partenariat entre les deux entreprises a pris fin, le directeur général Andrew Dudum accusant le fabricant danois de tenter de contrôler les normes cliniques de Hims.

Andrew Dudum a maintenu l'objectif de l'entreprise d'atteindre un chiffre d'affaires de 6,5 milliards de dollars d'ici 2030, en misant sur ses investissements dans les fournisseurs de diagnostics, le développement de sa propre infrastructure de tests en laboratoire, les traitements de la ménopause et les traitements hormonaux, ainsi que l'expansion internationale.

"Les opportunités d'accélérer notre trajectoire se matérialisent plus rapidement que prévu, et nous nous y attelons", a-t-il déclaré.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 5 % dans les échanges après bourse.

Hims a également réaffirmé qu'elle prévoyait de générer 725 millions de dollars à partir de son offre de médicaments GLP-1 pour la perte de poids en 2026.

FORTE CROISSANCE DE L'ACTIVITÉ DE BASE

Le nombre d'abonnés de la société a augmenté pour atteindre 2,47 millions, soit une hausse de 21 % par rapport à l'année précédente, tandis que le revenu mensuel en ligne par abonné moyen a augmenté de 19 % pour atteindre 80 $.

Keonhee Kim, analyste chez Morningstar, a déclaré que la croissance des revenus en ligne de HIMS était en grande partie organique, même si la société a acquis en juin la plateforme de soins de santé Zava pour mieux atteindre les consommateurs au Royaume-Uni.

"Nous pensons que HIMS est toujours une entreprise à croissance rapide qui est prête à allouer beaucoup de capital au détriment des marges pour alimenter la croissance", a déclaré Kim, qui a estimé que les offres de base de l'entreprise ont généré environ 175 millions de dollars de revenus trimestriels.

Le directeur financier, Yemi Okupe, a déclaré que les récents investissements pourraient temporairement ralentir la croissance des bénéfices cette année, mais qu'ils visaient à générer un flux de trésorerie à long terme.

Son chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 600 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 580,2 millions de dollars, selon les données du LSEG.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 6 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 10 cents.

Hims a manqué les estimations de revenus pour la première fois en deux ans au dernier trimestre, car la société a cessé de vendre la marque Wegovy, dont le prix est plus élevé. Elle a également souligné l'augmentation des coûts générés par son pivot vers la composition personnalisée.

Yemi Okupe a déclaré que la société était en train de mettre en place sa chaîne d'approvisionnement pour la production de médicaments GLP-1 et d'autres traitements, ce qui devrait permettre de réduire les coûts.