Hilton Worldwide en hausse, le bénéfice du troisième trimestre dépassant les estimations

22 octobre - ** Les actions de l'opérateur hôtelier Hilton Worldwide HLT.N augmentent de 3,3 % à 274,9 $ en pré-marché après que son bénéfice au troisième trimestre a dépassé les estimations.

** La forte demande des voyageurs fortunés a permis aux réservations pour les hôtels de luxe Conrad et LXR d'augmenter, tandis que la demande pour les hôtels de taille moyenne et économique a diminué

** Jefferies déclare que le bénéfice a "dépassé ce que nous percevions comme des attentes négatives"

** HLT a dépassé les estimations de bénéfices pour le 15ème trimestre consécutif

** La société a toutefois réduit ses prévisions de croissance des revenus des chambres pour 2025

** HLT s'attend maintenant à ce que le revenu par chambre disponible pour l'année entière augmente jusqu'à 1 %, contre une prévision antérieure pouvant atteindre 2 %.

** L'action est en hausse de 7,6 % depuis le début de l'année, sa plus faible performance en trois ans, alors que le S&P 500 Consumer & Discretionary .SPLRCD est en hausse de 6 % depuis le début de l'année