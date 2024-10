Hilton Worldwide abaisse sa prévision de revenu par chambre pour 2024

(AOF) - Hilton Worldwide est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir revu à la baisse sa prévision de revenu par chambre disponible (Revpar) pour l’année 2024. Le groupe hôtelier américain attend un Revpar, indicateur clé du secteur, en progression de 2 à 2,5% contre 2% à 3% précédemment. Le bénéfice par action ajusté ressort cependant à 1,92 dollar pour le 3e trimestre, contre un consensus de 1,85 dollar, pour un Ebitda ajusté de 904 millions de dollars et un résultat net de 344 millions de dollars.

"Nous sommes ravis d'avoir continué à obtenir de solides résultats financiers qui ont dépassé nos prévisions, malgré une croissance plus lente du chiffre d'affaires due à des tendances macroéconomiques légèrement plus lentes, à des impacts météorologiques et à des changements de calendrier défavorables" déclare Christopher J. Nassetta, président et CEO de Hilton. "Nous avons continué à démontrer la force de notre modèle, en ouvrant plus de chambres que tout autre trimestre de notre histoire, en dépassant les 8 000 hôtels".

