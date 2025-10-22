Hilton revoit à la baisse ses prévisions de recettes par chambre pour 2025 en raison de la faiblesse de la demande de voyages aux États-Unis

L'opérateur hôtelier Hilton Worldwide

HLT.N a revu à la baisse ses prévisions de recettes par chambre pour 2025, pénalisé par la faiblesse de la demande de voyages aux États-Unis.

La société basée à McLean, en Virginie, s'attend désormais à ce que le revenu par chambre disponible (RevPAR) annuel, un indicateur crucial pour l'industrie hôtelière, augmente de 1 % au maximum, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 2 %.