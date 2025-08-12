Hilton Grand Vacations plonge, le principal actionnaire Apollo voulant se séparer de sa participation

12 août -

** Les actions de l'opérateur de multipropriété Hilton Grand Vacations HGV.N ont baissé de 2,3 % à 43,95 $ après l'annonce d'une offre secondaire

** HGV, société basée à Orlando, en Floride, déclare que () entités gérées par Apollo Global Management APO.N vont vendre 7 millions d'actions

** De plus, HGV rachètera simultanément 40 millions de dollars d'actions auprès des preneurs fermes

** Wells Fargo est le chef de file de l'offre

** Avant l'offre, Apollo possède ~26,3 millions d'actions, soit une participation de près de 30 % dans HGV

** Avec 89 millions d'actions en circulation, HGV a une capitalisation boursière de 4 milliards de dollars

** Les actions de HGV ont augmenté de 3,4 % mardi pour atteindre 44,97 $, ce qui porte le gain depuis le début de l'année à environ 15 %

** Sur les 9 analystes qui couvrent HGV, 5 estiment qu'il s'agit d'un "achat", 3 d'un "maintien" et 1 d'une "vente"; le PT médian est de 51 $, en hausse par rapport aux 42,50 $ d'il y a un mois, selon les données de LSEG