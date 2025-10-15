Hillenbrand augmente après le rachat de Lone Star pour 3,8 milliards de dollars

15 octobre - ** Les actions du fabricant d'équipements industriels Hillenbrand HI.N augmentent de près de 19 % pour atteindre environ 31,5 $ dans les transactions de pré-marché; La société d'investissement Lone Star achètera la société pour une valeur d'entreprise d'environ 3,8 milliards de dollars

** La société déclare qu'une filiale de Lone Star paiera 32 $ par action, ce qui représente une hausse de 20,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'opération devrait être conclue d'ici la fin du premier trimestre de l'exercice 26

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de près de 14% depuis le début de l'année