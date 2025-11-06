 Aller au contenu principal
Hikma retarde la construction d'une nouvelle usine aux États-Unis et revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 12:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Hikma revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices à moyen terme en raison des pressions exercées sur les marges des produits injectables

*

L'entreprise retarde le lancement d'une nouvelle unité de production d'injectables aux États-Unis

*

Le directeur général Mishlawi dirigera temporairement l'unité des produits injectables après le départ de Larkins

*

Les actions chutent de 11 % après l'abaissement des prévisions de bénéfices

(Refonte de l'article principal, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8, d'actions au paragraphe 9, et de détails tout au long de l'article) par Unnamalai L

Hikma Pharmaceuticals a revu à la baisse ses objectifs de bénéfice et de chiffre d'affaires jeudi , après que le fabricant britannique de médicaments génériques a retardé le lancement de sa nouvelle usine aux États-Unis, portant un coup à son activité de produits injectables et faisant chuter les actions à un niveau proche de leur plus bas niveau depuis près de trois ans.

La société HIK.L s'attend maintenant à ce que les marges bénéficiaires d'exploitation de base à moyen terme augmentent dans une fourchette de 5 % à 7 %, par rapport à ses perspectives précédentes de 7 % à 9 %, et à ce que la croissance annuelle composée des revenus se situe dans la partie inférieure de la fourchette de 6 % à 8 %.

La marge bénéficiaire à moyen terme pour l'activité des produits injectables, qui représentait 42 % du chiffre d'affaires l'année dernière, devrait se situer autour de 30 %.

La société a attribué ces réductions en partie à un report du démarrage commercial de son usine de fabrication à Bedford, dans l'Ohio, que les dirigeants ont déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, en raison de retards dans la livraison de la machinerie.

L'entreprise s'attend désormais à ce que Bedford soit pleinement opérationnel vers la fin de l'année 2027, plutôt qu'au début de cette même année comme prévu précédemment.

En août, Hikma a revu à la baisse ses prévisions de marge d'exploitation pour l'ensemble de l'année pour l'unité des produits injectables .

RÉDUCTION "DÉCEVANTE" DES MARGES

"C'est décevant étant donné que Hikma n'avait fourni des prévisions à moyen terme que pour la première fois au début de l'année", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.

Les actions de la société ont chuté de 13,6 % dans les premiers échanges. Elles ont réduit leurs pertes pour être en baisse d'environ 11 % à 1 577 pence à 9 h 58 GMT.

Hikma, qui compte l'Amérique du Nord comme son plus grand marché, s'attend à ce que l'amélioration de la rentabilité de son unité de médicaments génériques compense en partie le ralentissement de la croissance du bénéfice d'exploitation des produits injectables.

Le fabricant de médicaments génériques a également réduit sa prévision de bénéfice d'exploitation de base pour 2025 à une fourchette comprise entre 730 millions et 750 millions de dollars, contre une fourchette précédente comprise entre 730 millions et 770 millions de dollars.

"Pour l'avenir, nous restons concentrés sur l'augmentation significative de notre capacité de production, ce qui nous permettra de répondre à la demande croissante dans nos activités mondiales", a déclaré le directeur général Riad Mishlawi dans un communiqué.

Par ailleurs, Hikma a annoncé que Bill Larkins, directeur de son unité d'injectables, avait quitté ses fonctions et que Riad Mishlawi assurait l'intérim.

Valeurs associées

HIKMA PHARM
1 592,000 GBX LSE -10,11%
