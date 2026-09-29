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HighSage, actionnaire de People Inc, soutient l'éventuelle proposition de rachat de MGM
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 16:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

HighSage Ventures, actionnaire de People Inc PPLI.O , a déclaré mardi qu’il soutiendrait l’éventuelle offre de MGM Resorts MGM.N visant à retirer de la cote l’éditeur de magazines, ajoutant qu’un accord sur une telle opération serait “avantageux pour toutes les parties”.

Le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière que MGM envisageait de faire une offre pour racheter People Inc, la société de Barry Diller, au lendemain du retrait par People Inc de sa proposition d'acquisition de l'opérateur de casinos.

Voici les détails.

* Basée à Boston, HighSage est le quatrième actionnaire de People Inc, avec une participation de 7,86%.

* HighSage a déclaré dans une lettre adressée à Barry Diller et au président de MGM, Paul Salem, que l’acquisition de People par MGM permettrait à cette dernière de racheter ses propres actions – détenues par la société du magnat des médias – de manière convaincante.

* Une vente à MGM permettrait de lever la décote liée au statut de société holding qui pèse depuis trop longtemps sur les actions de People, a fait valoir la société d’investissement.

* “En acquérant PPLI, MGM rachète en fait ses propres actions à un prix égal ou inférieur au cours actuel du marché, compte tenu de l’importante décote de PPLI par rapport à sa valeur d’actif net”, a déclaré HighSage.

* “Plus nous y réfléchissons, plus nous sommes convaincus que, à un prix équitable, cela constituerait une issue favorable pour toutes les parties.”

* People détient 27% des actions en circulation de MGM.

* MGM et People n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

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