HighCo : Résultats Semestriels 2020

HIGHCO : DES RESULTATS SOLIDES AU S1 2020 MALGRE L'EPIDEMIE DE COVID-19



Baisse d'activité moins forte qu'attendue

- Marge Brute (MB) S1 2020 de 40,42 M€ en repli de 16,1% à données publiées et à PCC.

- Bonne résistance des activités digitales : repli limité à 9,4% PCC, soit 59,3% des activités du Groupe au S1 2020.



Baisse des résultats mais rentabilité toujours solide

- Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté de 7,03 M€, en baisse de 44,7%.

- Marge opérationnelle ajustée de 17,4% (S1 2019 : 26,4%).

- Résultat Opérationnel Courant (ROC) de 7,63 M€, en baisse de 36,4%.

- Résultat Net Part du Groupe (RNPG) de 4,13 M€, en baisse de 37,0%.



Génération de cash

- Cash net au 30 juin 2020 de 71,49 M€, en hausse de 8,96 M€ par rapport au 31 décembre 2019.

- Cash net hors ressource nette en fonds de roulement de 8,01 M€ au 30 juin 2020, en hausse de 4,75 M€ par rapport au 31 décembre 2019.

- Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 30 M€ non utilisé à date.





Guidances : repli d'activité au S2 2020 attendu supérieur à 5% et marge opérationnelle ajustée 2020 attendue supérieure à 10%