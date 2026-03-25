HighCo : Résultats Annuels 2025

HIGHCO : BONNES PERFORMANCES FINANCIÈRES EN 2025 (RAO AJUSTÉ EN HAUSSE DE +6,5% À 8,04 M€ ET BNPA AJUSTÉ EN HAUSSE DE +20,8% À 0,33 €) ; RECENTRAGE STRATÉGIQUE SUR L’ACTIVATION PROMOTIONNELLE



Activité en hausse en 2025

- Marge Brute (MB) 2025 de 66,65 M€ à données publiées (+9,2% incluant Sogec et BudgetBox) et 62,10 M€ à PCC (+1,8%).

- Croissance des activités en France (+3,9% PCC) et repli à l’International (-11,8% PCC).



Résultats ajustés 2025 en hausse

- Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté de 8,04 M€, en hausse de +6,5%.

- Marge opérationnelle ajustée de 12,1%, en retrait de 30 points de base.

- Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté de 6,40 M€, en hausse de +20,3%.

- Bénéfice Net Par Action (BNPA) ajusté de 0,33 €, en hausse de +20,8%.



Situation financière toujours solide

- Capacité d’autofinancement (CAF) de 7,82 M€ (hors IFRS 16), en repli de -1,56 M€ par rapport au 31 décembre 2024 retraité.

- Cash net hors ressource nette en fonds de roulement de 5,14 M€ au 31 décembre 2025, en repli de -19,60 M€ par rapport au 31 décembre 2024.



Cession & acquisitions historiques

- Cession de High Connexion.

- Acquisitions de Sogec et Budgetbox.



Guidances 2026

- Marge brute 2026 supérieure à 78 M€, soit une croissance supérieure à 17% à données publiées.

- Marge opérationnelle ajustée supérieure à 12%.

- Projet de restructuration des activités de Sogec.

- Poursuite du programme de rachat d’actions.

- Poursuite du déploiement de la stratégie RSE.