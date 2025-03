HighCo : Resultats Annuels 2024

HIGHCO : BAISSE MAITRISÉE DE L’ACTIVITÉ ET DES RÉSULTATS 2024 ; DIVIDENDE PROPOSÉ À 0,25 € PAR ACTION ; CESSION DE HIGH CONNEXION



Baisse d’activité moins forte que prévu en 2024

- Marge Brute 2024 de 69,16 M€ en repli de -7,0%.

- Croissance annuelle soutenue du pôle Activation (+7,0%), repli des activités Mobile (-4,3%) et forte baisse des Agences & Régies (-28,8%).

- Activités en France (-6,9%) et à l’International (-7,5%) en repli.



Résultats et rentabilité en repli comme anticipé

- Résultat des Activités Ordinaires de 11,55 M€, en baisse de -29,6%.

- Marge opérationnelle de 16,7%, en repli de 540 points de base.

- Résultat Net Part du Groupe ajusté de 7,28 M€, en baisse de -33,2%.

- Bénéfice Net Par Action ajusté de 0,37 €, en baisse de -32,3%.



Situation financière toujours solide

- Capacité d’autofinancement de 12,30 M€ (hors IFRS 16), en retrait de -1,13 M€.

- Cash net hors ressource nette en fonds de roulement de 24,74 M€ au 31 décembre 2024, en forte hausse de +5,35 M€ par rapport au 31 décembre 2023.



Cession de High Connexion

- Une « Success Story » HighCo

- Conclusion d’un protocole de cession avec conditions suspensives.

- Proposition de distribution exceptionnelle de 1,00 € par action au titre de cette opération.



Guidances 2025 (hors High Connexion)

- Marge brute en repli compris entre -3% et -4%.

- Marge opérationnelle supérieure à 11%.

- Dividende de 0,25 € par action proposé à l’AG de mai 2025 au titre de 2024.