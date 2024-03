HighCo : Résultats Annuels 2023

HIGHCO : DE BONS RÉSULTATS FINANCIERS 2023 (MOP À 22,1% ET BNPA À 0,55 €) POUR ABORDER UNE ANNÉE 2024 PLUS DIFFICILE ; DIVIDENDE PROPOSÉ À 0,20 € PAR ACTION



Repli de l’activité en 2023

- Marge Brute (MB) 2023 de 74,35 M€ en baisse de -2,7% à PCC.

- Bonne résistance des activités digitales (+1,2% PCC) et activités offline en fort repli (-10,6% PCC).

- Baisse des activités en France (-3,0% PCC) et repli moins marqué à l’International (-0,6% PCC) avec une bonne résistance de la Belgique.



Forte progression de la rentabilité et du BNPA

- Résultat des Activités Ordinaires (RAO) (de 16,41 M€, en hausse de +4,2%.

- Marge opérationnelle de 22,1%, en forte progression de 150 points de base.

- Résultat opérationnel courant de 15,85 M€, en hausse de +8,0%.

- Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté de 10,90 M€, en forte hausse de +20,9%.

- Bénéfice Net Par Action (BNPA) ajusté de 0,55 €, en forte hausse de +23,1%.



Situation financière toujours solide

- Capacité d’autofinancement (CAF) de 13,43 M€ (hors IFRS 16), en hausse de +0,78 M€.

- Cash net hors ressource nette en fonds de roulement de 19,39 M€ au 31 décembre 2023, en légère hausse de +0,34 M€ par rapport au 31 décembre 2022.



Guidances 2024

- Marge brute en repli de l’ordre de -10%.

- Marge opérationnelle supérieure à 15%.

- Dividende de 0,20 € par action proposé à l’AG de mai 2024.

- Poursuite du programme de rachat d’actions.

- Déploiement de la stratégie RSE.