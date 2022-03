HighCo : Résultats Annuels 2021

HIGHCO AFFICHE DE TRÈS BONS RÉSULTATS 2021 : RETOUR DE LA CROISSANCE D’ACTIVITÉ, TRÈS FORTE PROGRESSION DE LA RENTABILITÉ (>20%) ET DIVIDENDE PROPOSÉ EN FORTE HAUSSE



Retour de la croissance d’activité

- Marge brute (MB) 2021 de 76,52 M€ en hausse de 3,2% à données publiées et à PCC.



Forte hausse des résultats et de la rentabilité

- Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté(2) de 15,54 M€, en forte hausse de +27,6%.

- Marge opérationnelle ajustée de 20,3%, en forte progression de +390 points de base.

- Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté de 8,71 M€, en très forte hausse de +50,9%.



Forte génération de cash

- Capacité d’autofinancement (CAF) de 15,33 M€ (hors IFRS 16), en hausse de +2,33 M€ (+17,9%).

- Cash net hors ressource nette en fonds de roulement de 17,92 M€ au 31 décembre 2021, en hausse de 4,50 M€ par rapport au 31 décembre 2020.



Fort retour à l’actionnaire

- Dividende de 0,32 € par action proposé à l’AG de mai 2022, en forte croissance de +18,5%.

- Proposition d’annulation d’environ 8% des titres auto-détenus.



Guidances 2022

- Légère croissance d’activité et progression de la marge opérationnelle ajustée de 50 points de base.

- Poursuite des investissements dans le start-up studio HighCo Venturi ; acquisitions et/ou prises de participation.