HighCo : Résultats Annuels 2020

HIGHCO : PERFORMANCES FINANCIERES SUPERIEURES AUX ATTENTES DANS UN CONTEXTE 2020 DIFFICILE



Un niveau d'activité (MB) bien meilleur au S2 (-5,7%) qu'au S1 (-14,7%)

- Marge brute (MB) 2020 de 74,16 M€ en repli de -10,3% à PCC avec un S2 2020 en baisse de -5,7% à PCC.

- Bonne résistance du Digital sur l'année grâce au Mobile : -5,6% à PCC, soit 67,3% des activités du Groupe en 2020.



Résultats supérieurs aux attentes, rentabilité toujours solide et dividende en forte hausse

- Résultat des Activités Ordinaires (RAO) ajusté de 12,18 M€, en baisse de -28,8%.

- Marge opérationnelle ajustée de 16,4%.

- Résultat Opérationnel Courant (ROC) de 12,18 M€, en baisse de -24,6%.

- Résultat Net Part du Groupe (RNPG) ajusté(3) de 5,77 M€, en baisse de -36,5%.

- Dividende de 0,27 € par action proposé à l'AG de mai 2021, en forte hausse de 68,8% (par rapport au dernier dividende versé en 2019).



Forte génération de cash

- Capacité d'autofinancement (CAF) de 13,00 M€ (hors IFRS 16), en baisse limitée de -1,21 M€ (-8,5%).

- Cash net hors ressource nette en fonds de roulement de 13,42 M€ au 31 décembre 2020, en hausse de 10,17 M€ par rapport au 31 décembre 2019.



Guidances 2021 : retour de la croissance d'activité et progression de la marge opérationnelle ajustée à plus de 17%