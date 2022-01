HighCo : Marge Brute T4 2021

HIGHCO : RETOUR DE LA CROISSANCE EN 2021 (MB : +3,2%) AVEC UNE RENTABILITE REVUE A LA HAUSSE (MOP > 20%) ; RECOMMANDATION D’UN DIVIDENDE EN FORTE HAUSSE



Retour de la croissance en 2021 avec un T4 conforme aux attentes

- Marge brute (MB) T4 2021 de 20,00 M€ en progression de 1,7% à données publiées et à PCC.

- MB 2021(1) de 76,52 M€ en hausse de 3,2% à données publiées et à PCC.

- Activités digitales en croissance (T4 PCC à +2,6% ; 12 mois PCC à +2,6%) et bonnes performances des activités offline (T4 PCC à -0,2% ; 12 mois PCC à +4,5%).

- Croissance en 2021 des activités en France (T4 PCC à +2,9% ; 12 mois PCC à +3,3%) légèrement supérieure à celle de l’International (T4 PCC à -7,0% ; 12 mois PCC à +2,3%).



Performances financières 2021 supérieures aux attentes

- Croissance du Résultat des Activités Ordinaires ajusté attendue en hausse supérieure à 25%.

- Marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB) rehaussée de supérieure à 19% à supérieure à 20%.

- Retour à l’actionnaire : recommandation d’un versement de dividende en forte hausse (+18,5% à 0,32 € par action).



Bourse : HighCo toujours éligible au dispositif « PEA-PME »