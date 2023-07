HighCo : Marge Brute T2 2023

HIGHCO : ACTIVITÉ STABLE AU T2/S1 2023 (MB +0,1% / +0,3%) ; RÉSULTATS SEMESTRIELS ESTIMÉS STABLES





Légère croissance d’activité au T2/S1 2023

- Marge Brute (MB) T2 2023 de 19,53 M€ en hausse de +0,1% à données publiées et à PCC.

- MB S1 2023 de 38,43 M€ en hausse de +0,3% à données publiées et à PCC.

- Croissance des activités digitales (T2 PCC à +5,6% ; S1 PCC à +3,4%) et activités offline en repli

(T2 PCC à -10,1% ; S1 PCC à -5,5%).

- Légère progression des activités en France (T2 PCC à +0,3% ; S1 PCC à +0,6%) et repli moins marqué à l’International (T2 PCC à -1,0% ; S1 PCC à -1,7%).



Résultats semestriels 2023 : RAO et marge opérationnelle attendus stables



Point sur le marché de la grande distribution française



Guidances 2023 réitérées