HighCo : Marge Brute T1 2026

HIGHCO : CROISSANCE D’ACTIVITÉ AU T1 2026 CONFORME AUX ATTENTES AVEC UNE MARGE BRUTE PUBLIÉE DE 19,93 M€ (+26,4%) ET DE 16,18 M€ PCC (+2,6%) ; GUIDANCES 2026 CONFIRMÉES





Hausse d’activité au T1 2026 tirée par le pôle Retail Activation en France



- Marge Brute T1 2026 de 19,93 M€ à données publiées (+26,4% incluant Sogec et BudgetBox) et de 16,18 M€ à PCC (+2,6%).



- Croissance organique du pôle Retail Activation (+24,1% publié ; +3,4% PCC) portée par la bonne dynamique d’activité en France, niveau d’activité du pôle Retail Agencies stable (+0,2%) et progression de la marge brute du pôle Retail Media (+204,3% publié ; +2,5% PCC).



- Croissance des activités en France (+33,8% publié ; +6,2% PCC) et repli à l’International (-20,1%).





Guidances 2026 confirmées



- Marge brute supérieure à 78 M€, soit une croissance supérieure à 17% à données publiées.



- Marge opérationnelle ajustée supérieure à 12%.



- Projet de restructuration des activités de Sogec.





Rapport financier annuel 2025 et Assemblée générale du 27 mai 2026