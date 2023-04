HighCo : Marge brute T1 2023

HIGHCO : CROISSANCE D’ACTIVITÉ AU T1 CONFORME AUX ATTENTES (MB +0,5%) ; GUIDANCES 2023 CONFIRMÉES





Légère croissance d’activité au T1 2023 tirée par le Digital

▪ Marge Brute (MB) T1 2023 de 18,90 M€ en hausse de +0,5% à données publiées et à PCC.

▪ Croissance des activités digitales (+1,2% PCC) et activités offline en léger retrait (-0,8% PCC).

▪ Progression des activités en France (+1,0% PCC) et repli à l’International (-2,3% PCC).



Guidances 2023 confirmées

▪ Marge brute et marge opérationnelle stables.



Rapport Financier Annuel 2022 et Assemblée Générale du 15 mai 2023